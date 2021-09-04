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الأولمبي العراقي يعزو أسباب خسارته الثقيلة أمام الإمارات لـ"ظروف صعبة"

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-04T19:04:12+0000
الأولمبي العراقي يعزو أسباب خسارته الثقيلة أمام الإمارات لـ"ظروف صعبة"

شفق نيوز/ قال مدرب حراس المنتخب الاولمبي ابراهيم سالم، يوم السبت، إن خسارة المنتخب 4-1 امام الامارات جاءت بسبب ظروف المباراة الصعبة.

وأضاف في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "منتخبنا طُرد منه لاعبان اضافة الى حصول الاماراتيين على ركلة جزاء، فضلا عن الرطوبة العالية التي رافقت مجريات اللقاء ناهيك عن اشتراك المحترفين المغتربين لاول مرة والذين يحتاجون الى وقت للتأقلم مع هذه الاجواء كون اغلبهم التحق من اوروبا ومن اجواء معتدلة".

وتابع، "لقد فقد المنتخب عامل الانسجام والذي كان غير موجوداً بين اللاعبين لاسيما وانهم يخوضون المباراة الاولى التي تجمعهم مع بعض".

واشار الى ان "المباراة كانت مهمة ومفيدة للكادر التدريبي الذي اتضحت من خلالها الصورة بشأن رؤية اللاعبين المحليين والمغتربين".

وبين ان "هنالك مباراة ثانية ستكون اكثر استقرارا بعد اتضاح الصورة للمدرب سكوب، ونود ان نستفيد فنياً اكثر من النتيجة لخلق منتخب متجانس يدخل لمنافسات غرب اسيا وهو جاهز".

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