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الأولمبي العراقي يعتذر عن المشاركة في بطولة غرب آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-13T10:37:51+0000
الأولمبي العراقي يعتذر عن المشاركة في بطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ اعتذر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن المشاركة في بطولة غرب آسيا الثالثة المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية للمدة من 3 حتى 18 نوفمبر / تشرين الثاني 2022 .

وأرجع المنسق الإعلامي للمنتخب الأولمبي، ماهر حسان، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، سبب الاعتذار إلى "تداخل مواعيد مباريات بطولة غرب آسيا الثالثة للمنتخبات الأولمبية المقرر إقامتها في السعودية الشهر المقبل مع المباريات الدولية الودية للمنتخب الوطني قرر اتحاد الكرة الاعتذار عن المشاركة في البطولة".

وأضاف أن "اتحاد الكرة أبلغ اتحاد غرب آسيا بقرار الاعتذار بشكل رسمي"، متمنياً في الوقت نفسه "للجنة المنظمة والمنتخبات المشاركة التوفيق والنجاح".

وبين أن "الأولمبي العراقي ليس المنتخب الأول الذي أعلن الاعتذار عن المشاركة، حيث سبقه في ذلك كل من اليمن والأردن والإمارات وفلسطين، بسبب ارتباطات اللاعبين مع منتخباتهم الوطنية، وهو السبب نفسه الذي كان بمثابة حجر الزاوية في قرار اعتذارنا".

وأوضح أن "الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي وضع في منهاجه التدريبي خطة عمل لاستثمار التوقفات الدولية المقبلة بغية تجميع لاعبي الأولمبي وإقامة المباريات الودية والمعسكرات التدريبية التي سيتم الإعلان عنها بعد دخولها حيز التنفيذ الرسمي". 

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