الأولمبي العراقي يصل إلى الكويت استعداداً لتصفيات آسيا

شفق نيوز / وصل وفد المنتخب الأولمبي العراقي، إلى الكويت، يوم الأحد، لخوض التصفياتِ المُؤهلة إلى نهائياتِ آسيا تحت 23 سنة.

وتوجه وفد المنتخب لمقر الإقامة في فندق "الهوليدي إن" في مدينة السالمية، على أن يخوضَ مساء اليوم أُولى وحداته التدريبيّة في ملعبِ جابر الأحمد الدوليّ تحضيراً للقاء مكاو في السادس من أيلول بملعبِ نادي الكويت.

وانطلق وفد المنتخب برحلته صوب دولةِ الكويت عند الساعة الـ10:00 من صباح اليوم الأحد.

وانهى المنتخب الأولمبي لكرةِ القدم، آخر وحداته التدريبيّة، مساء امس السبت، على أدِيم ملاعب المدينةِ الرياضيّة في البصرة ضمن المعسكر الذي امتد لـ17 يوماً خاض من خلاله 4 مبارياتٍ على الصعيد الوديّ استعداداً للتصفياتِ الآسيويّة التي ستحتضنها الكويت.