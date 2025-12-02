الأولمبي العراقي يصل قطر استعداداً لكأس الخليج تحت 23 عاماً

شفق نيوز- الدوحة

وصل المنتخب الأولمبي العراقي، يوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الخليج دون 23 عاماً، والمقررة في الفترة من 4 إلى 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأوقعت قرعة الاتحاد الخليجي لكرة القدم المنتخب الأولمبي العراقي في المجموعة الثانية من البطولة، حيث جاء ضمن المجموعة B إلى جانب منتخبات الإمارات وعمان واليمن.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة منافسات البطولة، بمشاركة المنتخبات الخليجية التي تستعد لخوض غمار هذه البطولة، التي تُعد إحدى أهم بطولات الفئات السنية في المنطقة.

وجرت مراسم القرعة في مقر الاتحاد بالدوحة عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، عبر تقنية الفيديو، بمشاركة ممثلي المنتخبات الخليجية الثمانية.