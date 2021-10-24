الأولمبي العراقي يصر على التأهل لنهائيات آسيا: طموحنا صدارة المجموعة الثالثة

شفق نيوز/ أكدَ مدرب المنتخب الأولمبيّ العراقي لكرة القدم، التشيكي ميروسلاف سوكوب، يوم الاحد، جاهزيةَ أسود الرافدين لخوض التصفيّات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً التي ستقامُ في أوزبكستان العام المقبل.

وقالَ سوكوب في المؤتمر الصحفي لمباريات المجموعة الثالثة، الذي تابعته وكالة شفق نيوز "أنا هنا في البحرين، ولكن أنا الآن مدرب منتخب العراق الأولمبي، ولدينا تصفياتٌ مهمةٌ، وهدفنا هو التأهل لنهائياتِ آسيا تحت 23 عاماً".

وأضافَ "المجموعةُ الثالثة تعدُ جيدةً ومميزةً ونعلم إمكانيات هذه المنتخبات، خصوصاً منتخب البحرين لأننا شاهدناه في بطولة غرب آسيا، ومباراةُ يوم غدٍ أمام منتخب المالديف مهمةٌ لنا في بدايةِ المشوار لتحقيقِ الفوز".

وتابع "أريد توضيح أنه يجب اختيار تشكيلةً مغايرةً من اللاعبين، سنفتقد خدماتَ الكثير من اللاعبين المحترفين، لدينا العديد من اللاعبين في أوروبا، خصوصاً في انكلترا، والأندية لم تسمح للاعبين بالانضمام للمنتخب، لأنها خارج أيام الفيفا دي".

وختمَ سوكوب حديثه بالقول "لا بأسَ في ذلك، لان المنتخب يضم مجموعةً من اللاعبين أصحاب إمكانياتٍ جيدةٍ من الدوري العراقيّ الممتاز، وأتأمل من اللاعبين أن يقدموا أداءً جيداً".

بدوره، أيّد كابتن المنتخب الأولمبيّ منتظر محمد جبر، خلال المؤتمر الصحفي، ما صرح به المدرب التشيكي، بالقول "طموحنا هو صدارة المجموعةِ الثالثة وضمان بطاقة التأهل المباشرةِ لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً، وجميعُ المنتخبات لديها طموح الفوز والمنافسة، وهذا حقٌ مشروع للجميع".

وأضافَ "المهمُ هو أن ندخل كل مباراةٍ بحافز الفوز، ومباراةُ يوم غدٍ أمام المالديف مهمةٌ لتحقيقِ الفوز، ومن ثم التفكير في مباراتي أفغانستان والبحرين".