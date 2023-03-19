الأولمبي العراقي يشرع بتدريباته تأهباً للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية

شفق نيوز / شرعَ لاعبو المنتخب الأولمبي العراقي، مساء الأحد، في أولى وحداتهم التدريبيّة تأهباً للمشاركةِ في بطولةِ الدوحة الدوليّة التي تنطلق في 22 من شهر آذار الحالي.

وجرت التدريباتُ، التي احتضنتها إحدى الملاعب في جامعةِ قطر، بحضور 17 لاعباً من الذين تم اختيارهم من قبل، وأشرف على الوحدةِ التدريبية مدرب المنتخب راضي شنيشل، وملاكه الفني المؤلف من "نزار أشرف" مساعداً للمدرب، و"عبد الأمير ناجي" محللاً فنياً، و"صالح حميد" مدرباً لحراس المرمى، و"إسماعيل سليم" مدرباً للياقة البدنية.

واعتبر مدرب المنتخب الأولمبي "راضي شنيشل" الوحدةَ التدريبية، وهي الأولى لهذه المجموعة المستدعاة، مدخلاً أولياً مهماً للانطلاق صوب مفردات ومنهاج العمل التدريبيّ خلال فترة التواجد في العاصمةِ القطريّة الدوحة.

وأضاف مدرب المنتخب الأولمبي، أن "التدريبات ستشهد، يوم غدٍ الاثنين، تواجدَ خمسة لاعبين محترفين، إضافةً الى اللاعبين الذين تواجدوا معنا اليوم، ليصبح العدد 23 لاعباً".

وأوضحَ، أن "التدريبات ستشهد ارتفاعاً بنسق التدريبات بإجراء وحدتين تدريبيتين صباحاً ومساءً، وصولاً الى رفع الحالةِ الفنية".

وجرت الوحدة التدريبيّة، وسط أجواءٍ مثاليةٍ، وحضرها عضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد العراقيّ لكرة القدم "رحيم لفتة"، وعضو إدارة الوفد "عباس سعدون".

وسيلتحق أربعة من اللاعبين المحترفين بتشكيلة المنتخب في ساعةٍ متأخرةٍ من مساء اليوم، في حين يصل اثنان من اللاعبين المحترفين، عصر يوم غدٍ الاثنين، فيما وصل، عصراً، اللاعب المحترف علي حيدر، لكنه لم يشترك في التدريباتِ لتزامن وصوله مع موعد التدريبات التي شهدت أيضاً تواجد كل من اللاعبين الدوليين (بشار رسن وهمام طارق ومهند علي)، دعماً منهم للاعبين المتواجدين في التدريبات.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر التنسيقي لبطولةِ الدوحة الدوليّة، صباح يوم الثلاثاء المقبل، بحضور ممثلي ومدراء المنتخبات المشاركةِ في البطولة، إضافةً الى إقامةِ المؤتمر الصحفي للمدربين قبل انطلاق منافساتِ البطولة يوم الأربعاء.