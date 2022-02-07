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الأولمبي العراقي يشارك في بطولة "كأس دبي" الدولية

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-07T18:34:37+0000
الأولمبي العراقي يشارك في بطولة "كأس دبي" الدولية

شفق نيوز / وافق الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الاثنين، على المشاركةِ في بطولةِ كأس دبي تحت سن 23 عاماً، المقرر إقامتها في 23 من شهر آذار المقبل، في الإمارات.

وقالَ عضو اتحاد الكرة، المشرف على المنتخب الأولمبي، غانم عريبي، لوكالة شفق نيوز، إن "بطولة كأس دبي فرصةٌ طيبةٌ لإعدادِ المنتخب بأفضل صورةٍ، بمشاركة ثمانية منتخباتٍ فيها، وهي الإمارات والسعودية وأوزبكستان وكرواتيا وفيتنام وتايلند والصين، إلى جانب المنتخب".

وأضاف عريبي، أن "المنتخب الأولمبي، سيخوضُ ثلاث مبارياتٍ في أيام 23 و 26 و29 من شهر آذار المقبل"، مشيراً إلى أن "مبارياتُ البطولة فرصةٌ حقيقيةٌ للجهاز الفني للوقوفِ على مستوياتِ اللاعبين، خصوصاً المحترفين المقيمين خارج البلاد".

ولفت إلى أن "المنتخب الأولمبي دخلَ بوقتٍ سابقٍ في معسكرٍ تدريبي بمدينة أنطاليا التركية، وخاضَ ثلاث مبارياتٍ ودية، وكانت فرصةً لاختبار عددٍ من اللاعبين، وبالتالي ستكون بطولة كأس دبي محطةً مهمةً لمعرفةِ مستويات اللاعبين قبل الدخولِ بمنافسات كأس آسيا للمنتخبات دون 23 عاماً التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من شهر حزيران المقبل".

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