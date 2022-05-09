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الأولمبي العراقي يستعد لبطولة آسيا بوديتين مع نظيره الإيراني في بغداد

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-09T12:47:51+0000
الأولمبي العراقي يستعد لبطولة آسيا بوديتين مع نظيره الإيراني في بغداد

شفق نيوز/ تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، موافقة من نظيره الإيراني على خوضِ منتخبيّ البلدين الأولمبيين دون 23 عاماً مباراتين وديتين في بغداد تحضيراً لبطولة آسيا في أوزبكستان.

وقال عضو الاتحاد، ومشرف المنتخب الأولمبي، غانم عريبي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تلقينا موافقةَ الجانب الإيراني على خوض مباراتين في العاصمة بغداد يومي 24 و27 من شهر أيار الجاري في ملعب المدينة الدولي، والمباراتان ضمن استعدادات المنتخب الأولمبي لنهائيات آسيا التي ستقام في أوزبكستان وتنطلق الشهر المقبل".

وأضافَ "في ضوء المنهاج التحضيري الذي قدمه المدير الفني للمنتخب الأولمبي ميروسلاف سوكوب، سيتجمع الأولمبي في العاصمة بغداد للفترة من 15 حتى الـ27 من الشهرِ الجاري قبل التوجه بعد ذلك إلى أوزبكستان للمشاركة في البطولة الآسيوية التي ستنطلق في الأول من شهر حزيران المقبل".

جدير بالذكر أن المنتخب الأولمبي العراقي سيخوض أولى مبارياته في البطولة أمام شقيقه الأردني في الأول من حزيران في المجموعة الثانية التي تضم أيضاً أستراليا والكويت.

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