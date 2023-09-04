الأولمبي العراقي يخوض مرانه الأول على ملعب الساحل الكويتي

شفق نيوز / خاض المنتخب الأولمبيّ العراقي، مساء يوم الاثنين، أولى وحداته التدريبيّة استعداداً لانطلاق التصفياتِ المؤهلة للبُطولة الآسيويّة بضيافةِ ملعب نادي الساحل في الكويت.

وركز الجهازُ الفني، بقيادةِ المدرب راضي شنيشل، في الوحدة التدريبيّة على جزئياتٍ من النهج الفنيّ الذي سيتم إتباعه خلال مواجهاتِ المجموعة.

واعتمد شنيشل، الأسلوب الذي يتلاءم والنهج المتبع من قبل منتخبِ مكاو الذي سيواجهه المنتخب الأولمبي بعد غد الأربعاء في الساعة 6:00 مساءً على ملعب نادي الكويت في افتتاح مباريات المجموعة.

يذكر أن قرعةَ تصفيات آسيا وضعت المنتخب الأولمبيّ العراقي، في المجموعة F إلى جانب كل من تيمور الشرقية، ومكاو، والبلد المضيف الكويت، حيث يتأهل للنهائيات القارية صاحب المركز الأول مع أفضل منتخبات المركز الثاني في جميع المجموعات.