الأولمبي العراقي يخسر ودياً أمام روسيا في أنطاليا

شفق نيوز- أنطاليا

خسر المنتخب الأولمبي العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، أمام نظيره الروسي بهدف دون رد، جاء قبل نهاية اللقاء بسبع دقائق، في مباراته الودية الثانية التي أقيمت ضمن معسكره التدريبي المقام حالياً في أنطاليا التركية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، فيما سجل المنتخب الروسي هدفه في الدقيقة 83 من زمن المباراة خلال الشوط الثاني.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 5:30 عصراً على ملعب أنطاليا الثاني.

وكان المنتخب العراقي قد خسر مباراته الودية الأولى أمام روسيا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ويواصل المنتخب الأولمبي العراقي (تحت 23 عاماً) تدريباته في معسكره التدريبي المقام حالياً في مدينة أنطاليا التركية، استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة.