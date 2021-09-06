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الأولمبي العراقي يخسر مباراته الودية الثانية أمام نظيره الإماراتي

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-06T18:14:25+0000
الأولمبي العراقي يخسر مباراته الودية الثانية أمام نظيره الإماراتي

شفق نيوز/ خسرَ المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، مباراته الودية الثانية امام منتخب الامارات الاولمبي بهدفين مقابل هدف واحد.

وأقيمت المباراة على ملعب الفجيرة بالإمارات، وتأتي ضمن تحضيرات المنتخب للاستحقاقات المقبلة بالمشاركة في بطولة غرب آسيا وكذلك التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.

ودخلَ المنتخب العراقي المباراة بتشكيلة مؤلفة من حسن أحمد (عماد عيسى) لحراسة المرمى، وزيد تحسين، ومحمد الباقر كريم، وحسن رائد، لخط الدفاع، ومنتظر عبد الأمير، ومصطفى وليد (عباس ياس)، ومنتظر محمد جبر (صادق زامل)، لخط الوسط، واحمد سرتيب (حسن عبد الكريم)، وإقبال زيدان (هيران احمد)، ووكاع رمضان، لخط الهجوم.

وتقدمَ منتخب الامارات الاولمبي أولاً بالنتيجة عن طريق اللاعب خالد البلوشي من ركلة جزاء بالدقيقة العاشرة، قبل أن يعادل النتيجة لاعب الاولمبي العراقي أحمد سرتيب بالدقيقة 22 من ركلة جزاء أيضاً، ومن ثم تلقى اللاعب وكاع رمضان بطاقة حمراء بالدقيقة 38، بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني، ليسجل بعدها منتخب الامارات الهدف الثاني في نهاية الشوط الاول عن طريق اللاعب عبدالله النقبي بالدقيقة 44.

ورغم النقص العددي للاولمبي العراقي، إلا أنه هدد مرمى المنتخب الاماراتي في أكثر من محاولة لتعديل النتيجة عن طريق اللاعبين احمد سرتيب ورضا فاضل، قبل أن يُلغي حكم المباراة هدف التعديل بداعي التسلل، لتبقى النتيجة على حالها بفوز المنتخب الاماراتي بهدفين مقابل هدف واحد لمنتخبنا الاولمبي.

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