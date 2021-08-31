الأولمبي العراقي يختم معسكره التدريبي في تركيا بفوز على فريق الساحل الكويتي

شفق نيوز/ حققَ المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، فوزاً على فريق الساحل الكويتي بهدفين مقابل هدف، في ختام معسكره التدريبي في مدينة أزميت التركية، والذي استمر لمدة 11 يوماً.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "منتخبنا الاولمبي تأخر بالنتيجة في الشوط الأول بهدف، قبل أن يقلب النتيجة في الشوط الثاني، بهدفي اللاعبين عمار غالب، ووكاع رمضان من ركلة جزاء".

وبين أن "الملاك التدريبي، بقيادة التشيكي ميروسلاف سوكوب، أشرك جميع لاعبي المنتخب في المباراة".

وأشار إلى أن "منتخبنا الأولمبي خاض مباراتين وديتين الجمعة الماضي، امام منتخب ليبيا والتي خسرها بثلاثة أهداف لهدفين، بينما خسر المباراة الثانية أمام فريق نيغدة انادول التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد".

وسيغادر وفد المنتخب الأولمبي، غداً الأربعاء، إلى الإمارات لملاقاة منتخب الإمارات الأولمبي في الرابع والسادس من الشهر المقبل تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.