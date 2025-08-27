الأولمبي العراقي يختتم تدريباته استعداداً لملاقاة الهند غداً

شفق نيوز- كوالالمبور

اختتم المنتخب الأولمبي العراقي تدريباته في العاصمةِ الماليزية كوالالمبور، استعداداً لمواجهة نظيره الهندي تجريبياً يوم غد الخميس عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت ماليزيا و 11 صباحاً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد.

وركز الملاكُ التدريبيّ في تدريباتِ اليوم، على الجانب الخططي والتنظيمي، واختيار التشكيل المناسب لمباراة الهند مع بعض الواجبات الممنوحة لكل لاعب.

وشهدت التدريباتُ مشاركةَ اللاعبين أموري فيصل وعمر مجباس اللذين وصلا ليلة أمس من تونس، بعد خوضهما عدة مباريات مع فريق نادي الجولان الذي يعسكر هناك.

بينما يصلُ كل من اللاعبين حيدر عبد الكريم وكاظم رعد، وحارس المرمى حسين حسن، عند الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت ماليزيا، الخامسة عصراً بتوقيت العراق، قادمين من مصر حيث معسكر فريق نادي الزوراء، بينما يلتحق بالمنتخب الأولمبيّ سجاد محمد فاضل وسجاد محمد مهدي اللذان ينتميان إلى النادي نفسه، وآدم طالب المحترف في الدوري السلوفيني في 31 من هذا الشهر.

من جانبه، غادر وفد المنتخب اللاعبُ علي جاسم، من أجل التوقيع مع أحد الأندية السعودية، ومن المؤمِل أن يلتحقَ جاسم بالمنتخبِ قبيل المباراة الأولى أمام باكستان في كمبوديا بعد إكماله إجراءات تعاقده.

يذكر أن المنتخب العراقي الاولمبي سبق أن تغلبَ على الهند بهدفين مقابل هدفٍ واحدٍ ضمن استعداداته لتصفيات كأس آسيا التي ستضيّفها كمبوديا في الثالث من الشهر المقبل حتى التاسع منه.