الأولمبي العراقي يحقق أول فوز في التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا

شفق نيوز/ حقق المنتخب الاولمبي العراقي أول فوز له على حساب المالديف برباعية نظيفة، يوم الاثنين، في التصفيّات المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.

سجل أهداف العراق مؤمل عبد الرضا في الدقيقة 10، واضاف احمد سرتيب الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 34، وسجل وكاع رمضان الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 56 - 86.

ونزل المنتخب بتشكيلة تالفت من: حسن احمد لحراسة المرمى وعباس الياس ومحمد الباقر كريم وحسين عمار وحسن رائد للدفاع ، ومنتظر محمد و مؤمل عبد الرضا وصادق زامل واحمد سرتيب وحسن عبد الكريم للوسط ، ورضا فاضل للهجوم .