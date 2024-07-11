الأولمبي العراقي يجري أولى وحداته التدريبيّة في باريس

شفق نيوز/ أجرى لاعبو منتخب العراق الأولمبي أولى وحداتهم التدريبيّة في معسكرهم التدريبي المقام هناك تحضيراً للمشاركةِ بدورةِ الألعاب الأولمبية.

واحتضن الوحدةُ التدريبية، اليوم الخميس، ملعبُ مدينة انجّليّت الفرنسية، بمشاركة (13) لاعباً وحضور المدير الإداريّ للمنتخب عبد الجبار هاشم، وبإشراف مدرب المنتخب راضي شنيشل وملاكه المساعد المؤلف من قصي منير وبابلو ماريا ومدرب اللياقة البدنية إسماعيل سليم ومدرب حراس المرمى ديفيد فاليا والمحلل الفنيّ عبد الأمير ناجي.

واقتصرت الوحدةُ على تمارين التمطية، ورفع مستوى اللياقة البدنية والتمارين الأخرى المختلفة.