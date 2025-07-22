الأولمبي العراقي يجري آخر وحداته التدريبية في بغداد استعدادا لتصفيات آسيا

شفق نيوز- بغداد

يجري المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، تحت 23 سنة، عصر اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة عصراً، تدريباته على ملعب البرج بكفي جامعةِ بغداد في الجادرية وسط العاصمة .

ويسافر المنتخب الأولمبي بعد الوحدة التدريبية إلى دولة تونس للدخول في معسكر تدريبي هناك استعداداً للتصفيات الآسيوية.

ووقع منتخب العراق الأولمبي في المجموعة السابعة من تصفيات آسيا إلى جانب كمبوديا وعمان وباكستان، وتنطلق التصفيات للفترة من 1 ولغاية 9 أيلول/سبتمبر المقبل.

وستكون الوحدة التدريبيّة مفتوحة أمام وسائل الإعلامِ المختلفة للتصوير وإجراء اللقاءات لمدة نصف ساعة، من الخامسة ولغاية الخامسة والنصف عصراً.

وسيكون المنتخب الأولمبي في تونس اعتبارا مساء اليوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري، ويستمر معسكره لمدة أسبوع، يعود بعدها إلى البصرة لإكمال استعداداته لمواجهة المنتخب البحريني ودياً تحضيرا للتصفيات الآسيوية في كمبوديا.

وكان اتحاد الكرة العراقي، قرر إلغاء المعسكر التدريبي في الصين بسبب عدم تأمين تأشيرات الدخول بتقصير من الجانب الصيني.