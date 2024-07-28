الأولمبي العراقي يتوجه إلى مدينة نيس استعداداً للقاء المغرب

شفق نيوز/ غادر وفد المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم مدينة ليون متوجهاً إلى مدينة نيس الفرنسية، يوم الأحد، استعداداً لخوض مباراته المرتقبة أمام منتخب المغرب ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لدورة الألعاب الأولمبية في باريس يوم الثلاثاء المقبل.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المنتخب العراقي سيجري مساء اليوم تدريبات خفيفة بعد وصوله لمدينة نيس وأخذ قسط من الراحة استعداداً للقاء الحاسم أمام منتخب المغرب.