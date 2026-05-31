الأولمبي العراقي يتوجه إلى تركيا لمواجهة أستراليا ودياً

توجهت بعثة المنتخب الأولمبي العراقي، يوم الأحد، إلى مدينة أنطاليا التركية لإقامة معسكر تدريبي استعداداً للاستحقاقات المقبلة، برئاسة عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم عماد ياسين.

وقال مدرب المنتخب الأولمبي العراقي عماد محمد، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب سيخوض مباراتين وديتين أمام منتخب أستراليا يومي 5 و9 حزيران المقبل، ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات القادمة.

وأضاف أن المباراتين تمثلان فرصة للجهاز الفني للوقوف على جاهزية اللاعبين وتقييم مستوياتهم، بما يسهم في إعداد رؤية فنية للمرحلة المقبلة والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

ومن المؤمل أن يلتحق اللاعبون آدم طالب، ليث ساجد، علي مخلد، ومحمد صادق بالبعثة في الثالث من حزيران/يونيو، فيما يصل اللاعب أيمن علي، المحترف في صفوف PSV Eindhoven الهولندي، في اليوم ذاته الذي تصل فيه بعثة المنتخب إلى مقر المعسكر.