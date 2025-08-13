الأولمبي العراقي يتغلب على منتخب الشباب في مباراة ودية

شفق نيوز- بغداد

تغلب المنتخب الاولمبي العراقي، يوم الأربعاء، على منتخب الشباب في مباراة ودية، استعدادا للاستحقافات المقبلة.

وجرت المباراة في بغداد، وسجل الهدف الوحيد في اللقاء الودي اللاعب علي جاسم.

ويستعد المنتخب الاولمبي للمشاركة في تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقرر إقامتها في كمبوديا مطلع شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

بينما يستعد مننتخب الشباب لبطولة كأس الخليج للشباب والمقررة إقامتها في مدينة أبها السعودية خلال الفترة (28 آب الحالي - 10 أيلول المقبل).

وسيلعب منتخب العراق للشباب في المجموعة الثانية بكأس الخليج، إلى جانب منتخبات عمان والبحرين ومصر والتي تستضيفها مدينة أبها السعودية من 28 آب حتى 9 ايلول المقبلين.