الأولمبي العراقي يتعادل في أولى مواجهاته ببطولة كأس آسيا تحت 23 سنة

شفق نيوز/ تعادل المنتخب الاولمبي العراقي مع نظيره الاردني بهدف لكل منهما، مساء اليوم الاربعاء، في اولى مبارياته في نهائيات كأس اسيا دون سن 23 عاماً الجارية في اوزبكستان.

وانتهى الشوط الاول بدون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل الاردنيون هدفهم برأسية محمد ابو رزق في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 69 سجل وكاع رمضان هدف التعديل للاولمبي العراق.

وضيف ملعب نادي ناساف في مدينة قرشي في اوزبكستان المباراة التي انطلقت في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد.

ونزل المنتخب الاولمبي العراقي بتشكيلة تألفت من، حسن احمد لحراسة المرمى، وللدفاع حسن رائد، ومحمد الباقر كريم، وميرخاس دوسكي، وحسين عمار، ولخط الوسط مؤمل عبد الرضا، وهيران احمد، والكسندر اوراها، ومنتظر محمد، وحسن عبد الكريم، وللهجوم وكاع رمضان.

في المقابل فاز المنتخب الاولمبي الاسترالي اليوم على نظيره الكويتي بهدفين دون رد، ويلعب المنتخبان ضمن مجموعة الاولمبي العراقي.

اوقعت قرعة المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية B الى جانب منتخبات استراليا والاردن والكويت.