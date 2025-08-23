الأولمبي العراقي يتدرب في ماليزيا استعداداً لتصفيات آسيا

شفق نيوز- بغداد

أجرى المنتخبُ الأولمبيُّ العراقي، يوم السبت، أُولى وحداته التدريبيّة في العاصمةِ الماليزية كوالالمبور، ضمن استعداداتهِ لتصفياتِ كأس آسيا (دون 23 عاماً) التي تستضيفها كمبوديا من الثالث حتى التاسع من شهر أيلول/ سبتمبر المُقبل.

تدريباتُ المنتخبِ الأولمبيّ، التي قادها المدربُ عماد محمد، شاركَ فيها (19) لاعباً، بينهم ثلاثةُ حراسٍ للمرمى، وغابَ عنها لاعبان اثنان من فريقِ نادي الكرمة، وكذلك بعضُ لاعبي فريق نادي الزوراء، ولاعبٌ منفريقِ نادي الشرطة، من الذين تمت دعوتهم في وقتٍ سابقٍ إلى صُفوفِ أنديتهم في معسكراتٍ خارجيةٍ، والذين من المُقررِ التحاقهم بوفدِ المُنتخبِ في ماليزيا في (26) من هذا الشهر.

كما غابَ عن التدريباتِ المحترفُ في الدوري السلوفيني آدم طالب الذي سيلتحقُ بالمنتخبِ قبلَ يومين من انطلاقِ التَصفياتِ في كمبوديا.

وسيخوضُ الأولمبيُّ العراقي مباراتين وديتين أمامَ المنتخبِ الهندي في معسكره هذا في (25 و 28) من الشهرِ الحالي، وهي آخرُ المباريات الإعداديّة قُبيل خوضه مباراته الأولى أمامَ باكستان في تَصفياتِ كأسِ آسيا للمُنتخباتِ الأولمبيّة.

وشملت التدريباتُ، التي امتدت لأكثرَ من ساعةٍ، التركيزَ على الجوانبِ البدنيّة التصاعديّة، خصوصاً أن لاعبي المنتخب الأولمبيّ وصلوا عصرَ أمس إلى ماليزيا بعدَ رحلةٍ طويلةٍ امتدت نحوَ تسع ساعاتٍ، بالإضافةِ إلى انتظارٍ لعدة ساعاتٍ في المطارِ؛ بسببِ تأخُّرِ إقلاعِ الطائرة، إذ فضّلَ الجهازُ التدريبيُّ منحَ الجميع استشفاءً مع راحةٍ تامةٍ. كما ركزت تدريباتُ اليوم على بعضِ الجوانب التكتيكيّة الخاصّة بخطوطِ الفريق.