الأولمبي العراقي يتدرب في البصرة استعداداً للبحرين

شفق نيوز- البصرة

اجرى المنتخب الأولمبي العراقي، مساء الخميس أولى وحداته التدريبية، بعد عودته الى البصرة قادما من تونس.

وتأتي استعدادات المنتخب الأولمبي العراقي بمعسكره الذي بدأ اليوم في البصرة، تأهباً لمواجهة نظيره البحريني في مباراتين تجريبيتين في الثاني والخامس من شهر آب.

وكان المنتخب العراقي قد أنهى مؤخراً معسكراً تدريبياً في تونس، خاض خلاله مباراتين وديتين أمام ناديين من الدوري التونسي الممتاز، خسر الأولى أمام شبيبة القيروان بهدفين مقابل هدف، وفاز في الثانية على الرياضي البنزرتي بهدفين دون رد، وأقيمت المباراتان على ملعب مجمع عين دراهم الرياضي.

ويستعد المنتخب الأولمبي العراقي لخوض تصفيات كأس آسيا، حيث أوقعته القرعة ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات كمبوديا، وعمان، وباكستان، والتي ستُقام منافساتها خلال الفترة من 1 إلى 9 أيلول المقبل.