الأولمبي العراقي يتخطى عُمان بعشرة لاعبين في تصفيات كأس آسيا

شفق نيوز– بنوم بنه

حقق المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، يوم السبت، فوزاً مهماً على نظيره العُماني بهدف دون مقابل، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وانطلقت المباراة عند الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت بغداد، على ملعب مدينة "بنوم بنه" في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب مصطفى قابيل من تسجيل هدف العراق في الدقيقة 62، قبل أن يتعرض اللاعب علي مخلد للطرد في الدقيقة 65 بسبب اللعب الخطر، ليكمل المنتخب المباراة بعشرة لاعبين.

وتضم مجموعة العراق "G" كلاً من كمبوديا (صاحبة الأرض)، وسلطنة عُمان، وباكستان، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني من بين المجموعات الـ11.