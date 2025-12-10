الأولمبي العراقي يتجاوز الإمارات ويبلغ نصف نهائي كأس الخليج

شفق نيوز – الدوحة

حقق المنتخب الأولمبي العراقي، اليوم الأربعاء، فوزاً مهماً على نظيره الإماراتي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب أسباير في الدوحة، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت العاصمة بغداد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجّل العراق هدفه الوحيد في الدقيقة 51 عن طريق اللاعب أحمد عايد.

وبهذا الفوز رفع العراق رصيده للنقطة السادسة، متساوياً مع الإمارات بنفس النقاط، ليتأهلا معاً إلى الدور نصف النهائي .

ويلعب الأولمبي العراقي في المجموعة B إلى جانب منتخبات الإمارات وعمان واليمن في بطولة كأس الخليج للمنتخبات دون 23 عاماً التي تقام بدولة قطر.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة منافسات البطولة خلال الفترة من 4 ولغاية 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بمشاركة المنتخبات الخليجية التي تستعد لخوض غمار هذه البطولة التي تُعد إحدى أهم بطولات الفئات السنية في المنطقة.