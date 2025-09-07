الأولمبي العراقي يباشر تدريباته استعداداً لملاقاة كمبوديا الثلاثاء المقبل

شفق نيوز- بغداد

باشر المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، تدريباته في ملعب AIA stadiumG في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، استعداداً لمواجهة صاحب الأرض، ضمن اختتام تصفيات المجموعة G، يوم الثلاثاء، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للمنتخبات دون 23 عاماً.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه قبيل انطلاق التدريبات، تحدث مدرب المنتخب الأولمبي عماد محمد مع اللاعبين، مطالباً إياهم "بعدم التراخي، وتجنب الأخطاء التي حصلت في المباريات السابقة ومعالجتها بطريقة صحيحة".

وشدد المدرب على "عدم التهاون في المباراة الأخيرة أمام كمبوديا، والنظر لتحقيق نقاط المباراة الثلاث لا غير، وتحقيق العلامة الكاملة، للابتعاد عن أي حسابات جانبية، كون تلك المباراة بوابة التأهل المباشر من دون النظر لبقية المجموعات الأخرى".

وانطلقت تدريبات المنتخب الأولمبي بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا في مباراة سلطنة عمان على مدى شوطي المباراة، وشملت تدريبات استشفائية لهم.

بينما ضمت المجموعة الثانية اللاعبين الذين شاركوا مدة أقل من المجموعة الأولى، وكذلك من لم يشاركوا، حيث تركزت تدريباتهم على رفع حالة اللياقة البدنية، وتطبيق بعض الحالات التكتيكية الخاصة بطريقة اللعب.

ويتصدر المنتخب العراقي مجموعته في التصفيات بست نقاط، تليه كمبوديا بأربع، وسلطنة عمان بنقطة واحدة، بينما يقف منتخب باكستان في الترتيب الأخير من دون رصيد.

ويتأهل إلى النهائيات الآسيوية أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الآسيوية الـ11، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، لينضموا إلى المنتخب السعودي المستضيف، الذي يشارك مباشرة في النهائيات من دون خوض التصفيات.