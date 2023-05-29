الأولمبي العراقي مع الإمارات والأردن في بطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ اوقعت قرعة بطولة كأس غرب اسيا دون 23 عاماً، يوم الاثنين، المنتخب الأولمبي العراقي في المجموعة الأولى إلى جانب الإمارات والأردن.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المنتخب العراقي سيلعب مع منتخبيّ الإمارات والأردن في المجموعة الاولى.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات فلسطين وايران وسوريا، في حين تألفت المجموعة الثالثة من منتخبات لبنان واليمن وعُمان.

وتنطلق منافسات البطولة في 12 من شهر حزيران/ يونيو المقبل في العاصمة بغداد ومدينة كربلاء.