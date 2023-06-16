الأولمبي العراقي إلى نصف النهائي بعد الفوز على الإمارات

شفق نيوز/ تأهل المنتخب الاولمبي العراقي متصدرا مجموعته بفارق الأهداف عن الأردن الذي تأهل وصيفاً الى دور نصف نهائي غرب آسيا تحت 23 عاما بعد تحقيقه الفوز على نظيره الإماراتي 3-0 مساء اليوم الجمعة في اختتام منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الاولى لبطولة غرب اسيا للمنتخبات الاولمبية دون 23 عاماً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدف دون مقابل للإمارات جاء عن طريق بلند عمر بالدقيقة 25، وفي الشوط الثاني اضاف العراق هدفه الثاني عند الدقيقة 73 عن طريق حسين عبدالله، وسجل علي الموسوي هدفا ثالثا في الدقيقة 86.

وكانت منتخبات الاردن وعمان وايران تأهلت للمربع الذهبي من البطولة .