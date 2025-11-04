الأولمبي العراقي إلى جانب الإمارات وعمان واليمن في كأس الخليج تحت 23 عاماً

شفق نيوز- الدوحة

‏أوقعت قرعة الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، المنتخب الأولمبي العراقي في المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج لمنتخبات تحت 23 عاماً.

وأوقعت القرعة العراق في المجموعة B إلى جانب منتخبات الإمارات وعمان واليمن في بطولةِ كأس الخليج لمنتخبات دون 23 عاماً التي تقام بدولة قطر.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة منافسات البطولة خلال الفترة من 4 إلى 16 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بمشاركة المنتخبات الخليجية التي تستعد لخوض غمار هذه البطولة التي تُعد احدى أهم بطولات الفئات السنية في المنطقة.

وجرت القرعة، اليوم، في مقر الاتحاد بالدوحة عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، حيث جرت مراسم القرعة عبر تقنية الفيديو بمشاركة ممثلي المنتخبات الخليجية الثمان.