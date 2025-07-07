الأولمبي العراقي لكرة القدم يدشّن تدريباته استعداداً للظهور الآسيوي

شفق نيوز – بغداد

أجرى المنتخب الأولبي العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، أولى وحداته التدريبيّة في ملعب نادي الزوراء تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.

وكان من المفترض أن يقيم المنتخب العراقي معسكراً تدريبياً في الصين يخوض خلالها مباراتين تجريبيتين إلا أن تأخر الحصول على سمة الدخول من الجانب الصينيّ أرجأ المعسكر إلى الأسبوع المقبل، بحسب بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم ورد لوكالة شفق نيوز.

وكانت دعوات سابقة قد وصلت إلى المنتخب الأولمبي العراقي من اتحادات كرة القدم في مصر والكويت والبحرين لخوض مباريات تحضيريّة للمنتخب الأولمبيّ خلال المدة المقبلة.

وقال مدرب المنتخب، عماد محمد، إن "الفترة التي بدأنا بها بتدريب المنتخب بعد انتهاء الدوري، وجهنا فيها دعوات للاعبين محليين ومحترفين، وسيكون التدريب الحقيقي في الاتحاد الدولي لكرة القدم وبعد لقاء الصين استعداداً للتصفيات الآسيوية بعد شهر ونصف الشهر".