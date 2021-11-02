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الأولمبي العراقي في المستوى الثالث بقرعة آسيا تحت 23 عاماً

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-02T18:16:37+0000
الأولمبي العراقي في المستوى الثالث بقرعة آسيا تحت 23 عاماً

شفق نيوز/ صنف الاتحاد الاسيوي لكرة القدم منتخب العراقي الاولمبي في المستوى الثالث في قرعة كاس اسيا تحت 23 عاما.

وصنف المنتخب العراقي في المستوى الثالث الى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وقطر.

وكان وفد المنتخب العراقي وصل مطار بغداد الدولي امس الاثنين قادماً من العاصمةِ البحرينية المنامة، بعد حجزه بطاقة التأهل متصدرا مجموعته إلى نهائيات آسيا تحت 23 عاماً. 

وتأهل الأولمبي العراقي إلى نهائيات آسيا تحت 23 عاماً بعدما حقق الفوز على منتخب البحرين الأولمبي بثلاثة أهداف من دون ردٍ، الأحد الماضي، في المباراة التي أقيمت على استاد المحرق في العاصمة البحرينية المنامة، في اختتام منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلةِ لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.

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