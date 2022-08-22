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الأولمبي العراقي بدلا عن الوطني في البطولة الرباعية لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-22T09:45:25+0000
الأولمبي العراقي بدلا عن الوطني في البطولة الرباعية لكرة القدم

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم اتحاد الكرة العراقي أحمد الموسوي، اليوم الاثنين، أن العراق سيشارك بالمنتخب الأولمبي في البطولة الرباعية المقبلة بدلاً عن الوطني.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب الأولمبي سيمثل العراق في البطولة الرباعية الودية التي ستقام في الأردن بدلاً من المنتخب الوطني، وسيكون المنتخب تحت اشراف المدرب راضي شنيشل .

واوضح ان الاتحاد أوعز لراضي شنيشل مدرب المنتخب الاولمبي العراقي بوضع منهاجه التدريبي بغية الاستعداد الأمثل للبطولة المرتقبة .

واشار ان الاتحاد سيهيء كل الأجواء للفريق بغية فائدة المنتخب الاولمبي، لتكون المنافسات فرصة لوقوف المدرب على مستوى لاعبي الفريق .

يذكر أن البطولة الرباعية الودية ستقام في الاردن شهر ايلول المقبل، ويلعب منتخب الأردن مع سوريا في  23 أيلول/سبتمبر، فيما يلتقي العراق مع عُمان في اليوم نفسه، على أن تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في 26 من الشهر نفسه

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