الأولمبي العراقي بالطقم الأبيض في مواجهة المغرب غداً في أولمبياد باريس

شفق نيوز/ أقيم، اليوم الأثنين، المؤتمرُ الفنيّ الخاص بمباراةِ المنتخب الأولمبيّ العراقي ونظيره المغربي والتي تجري غداً الثلاثاء في ملعب مدينة نيس الفرنسية.

ووفقاً للاجتماعِ الفنيّ فسيرتدي منتخب العراق الأولمبيّ الزي الأبيض الكامل، وحارس المرمى الزي الأصفر الكامل، في وقتٍ تناول المؤتمرُ قضيةَ فحص المنشطات والمنطقة الفنيّة والعدد المسموح به للتواجد يوم المباراة.

وتجري المباراة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

كما جرى في المؤتمرِ تثبيتُ تعليمات دكة البدلاء، وقانون اللعب، إضافةً إلى التفاصيل الواجب القيام بها قبل وبعد المباراة.

وحضر المؤتمر الفنيّ كل من المديرِ الإداريّ عبد الجبار هاشم ومسؤول التجهيزات عمار زهير، فضلاً عن المنسقِ العامّ للاتحاد في أوروبا روان الناهي.