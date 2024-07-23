الأولمبي العراقي بالزي الأبيض في مواجهة أوكرانيا غداً

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن المنتخب الأولمبي لـ"أسود الرافدين" سيرتدي الزي الأبيض الكامل أمام نظيره الأوكراني في لقائهما غداً الأربعاء ضمن دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المؤتمر الفني الخاص بالمباراة أقيم اليوم، ووفقاً للاجتماع الفني فسيرتدي الأولمبي العراقي الزي الابيض الكامل، وتناول المؤتمر قضية فحص المنشطات والمنطقة الفنية والعدد المسموح به للتواجد يوم المباراة.

كما جرى في المؤتمر تثبيت تعليمات دكة البدلاء، وقانون اللعب، إضافة إلى التفاصيل الواجب القيام بها قبل وبعد المباراة.

وحضر المؤتمر الفني كل من المدير الإداري عبد الجبار هاشم، وطبيب المنتخب علي فاروق، ومسؤول التجهيزات عمار زهير، فضلاً عن المنسقِ العام للاتحاد في أوروبا روان الناهي.