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الأولمبية توضّح شرعية انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي من رؤساء الاتحادات المركزية

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-27T14:16:31+0000
الأولمبية توضّح شرعية انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي من رؤساء الاتحادات المركزية

شفق نيوز/ اعلن حسين علي حسين مدير المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم السبت، استمرار أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب من رؤساء الاتحادات الرياضية الوطنية بعملهم بمناصبهم دون الاستقالة منها.

وبين حسين في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان إتصالاً هاتفياً أجراه رئيس اللجنة المؤقتة الدكتور أكرم نعيم عطوان الحميداوي مع السيد جيروم بويفي مدير العلاقات المؤسسية والحوكمة باللجنة الأولمبية الدولية أتاح للجنة المؤقتة والهيئة القضائية إجراء الانتخابات الأولمبية، لحين تعديل قانون الاندية العراقية بهذا الصدد او إلغاء المادة التي تمنع ازدواجية المنصب أو تعليق العمل بها، لأنها تتقاطع مع الميثاق الأولمبي و لوائح اللجنة الأولمبية الدولية.

وختم حسين إيضاحه مؤكداً ورود رسالة رسمية من الأولمبية الدولية بهذا الصدد ممهورة بتوقيع السيدين جيروم بويفي رئيس العلاقات المؤسسية والحوكمة، وشاتو ديفيد مدير قسم العلاقات بشهادة عدم الممانعة في الأولمبية الدولية.

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