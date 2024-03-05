الأولمبية تقرر تحمل نفقات اعداد منتخبها وتستقطب خبيراً اسبانياً لتطوير رياضة العراق

شفق نيوز/ اكد رئيس اللجنة الاولمبية العراقية عقيل مفتن، يوم الثلاثاء، أن المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية قرر دعم المنتخب الأولمبي لكرة القدم وتحمل النفقات المالية الخاصة بإعداد الفريق كافة في المرحلة القادمة.

وقال مفتن لوكالة شفق نيوز، ان الدعم الاولمبي يتضمن اقامة معسكر تدريبي للمنتخب الاولمبي العراقي في مدينة البصرة للفترة من 16-27 من اذار الحالي ، وكذلك المعسكر التدريبي المقرر اقامته في العاصمة القطرية الدوحة للفترة من 7 - 14 نيسان المقبل، اضافة للمشاركة في بطولة آسيا للمنتخبات الاولمبية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتنطلق منافسات بطولة آسيا تحت 23 المؤهلة لباريس شهر نيسان المقبل في قطر، وقد وضعت قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة منتخب العراق في المجموعة الثالثة الى جانب السعودية و تايلند و طاجيكستان.

من جانب اخر اشار مفتن إلى أن المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية قرر التعاقد مع الخبير الإسباني إيغناسي فابريغاس للعمل بصفة استشاري للمكتب التنفيذي وتولي مهام الاشراف على اعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الاستراتيجية للجنة الاولمبية العراقية والاتحادات الرياضية الوطنية .

وتابع أن مهمة الاسباني تشمل ايضاً متابعة برنامج رعاية الموهوبين للدورة الأولمبية لوس انجلوس 2028 ، ومدينة بريزبان في أستراليا 2032.