الأولمبية تعلن مشاركة العراق بدورة الألعاب الآسيوية بفعالية "تك بول"

شفق نيوز– المنامة

أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية، مساء اليوم الأحد، أن المنتخب العراقي بـ"التك بول" سيقص شريط مشاركته في منافسات دورة الألعاب الآسيوية في البحرين صباح غدٍ الاثنين.

وقال تقرير أصدرته اللجنة، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن منافسات البطولة "ستجري عند الساعة العاشرة من صباح يوم غد الاثنين، وفقاً لنتائج القرعة التي جرت عصر اليوم في قاعة مركز المعارض".

وضمت منافسات زوجي مختلط في البطولة، كلاً من العراق والبحرين وماليزيا والفلبين ضمن المجموعة ب، أما منافسات زوجي رجال فضمت كلاً من العراق والبحرين وكمبوديا والهند والفلبين وتايلند مجموعة ب، فيما ضمت منافسات فردي شابات كلاً من العراق والصين وماليزيا وتايلند مجموعة ب، وضمت منافسات فردي شباب كلاً من العراق وتايلند واليابان، وفقاً لتقرير اللجنة الأولمبية.

وسيلتقي غداً الاثنين في منافسات فردي شباب كل من العراق وتايلند عند الساعة العاشرة في قاعة رقم 9 بمركز المعارض فيما تقام المباراة الثانية بين العراق واليابان الساعة العاشرة والنصف في قاعة رقم 9 بمركز المعارض.

استعداد مميز للبطولة

ووصف رئيس الاتحاد العراقي للعبة صفاء صاحب نايف، القرعة بأنها قوية في جميع مجموعاتها بوجود تايلاند البلد المميز بالفعالية، مضيفاً "أننا نطمح لبلوغ النهائي رغم قوة المنافسة".

وأشار إلى أن "التعاون مع اللجنة الأولمبية كان مميزاً خلال فترة الإعداد حيث وضع برنامج يتضمن لقاءات وبطولات ومعسكرات في مختلف الدول وأصبح الفريق جاهزاً للمنافسة".

ويشرف على تدريب الفريق المدرب الروماني زابلوكس إلياس ويضم اللاعبين نور الدين حيدر (خماس فردي) (ومزدوج رجال) ونرجس صادق عجيل (فردي) (وزوجي مختلط) وأبو الفضل جليل مزهر( مزدوج رجال) (وزوجي رجال مختلط)