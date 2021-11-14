الأولمبية تطالب بمخاطبة رسمية بيان أسباب منع وفد عراقي من دخول مصر

شفق نيوز/ بعثت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الاحد، رسالة رسمية الى إتحاد اللجان الأولمبية العربية بصدد منع وفد العراق من دخول جمهورية مصر العربية للمشاركة في منافسات بطولة العرب بالدراجات، وإجتماعات الاتحاد العربي للعبة.

وورد في نصّ الرسالة التي وصلت لوكالة شفق نيوز ، "دعوة العراق لتعضيد روح الأخوّة بين الشباب العربي الرياضي، كما تضمنت أيضاً طلباً عراقياً للوقوف على أسباب ذلك سعياً لمنع تكراره من أجل الحفاظ على وحدة الموقف الرياضي العربي، والعلائق الرياضية العربية الوطيدة والسامية، بين الرياضيين في جميع البلدان الشقيقة".

وكانت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، ابدت اول امس الجمعة، إستغرابها وأسفها حيال عدم منح وفد الاتحاد العراقي للدراجات تأشيرات الدخول لجمهورية مصر العربية للمشاركة في بطولة العرب باللعبة و إجتماع الاتحاد العربي الذي سيقام على هامش البطولة.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العديد من المجاميع السياحية العراقية الكبيرة تدخل أراضي مصر، وبواقع يومين في الأسبوع، بعد الانفتاح الكبير بين البلدين الشقيقين إثر زيارة الرئيس المصري لبلده العراق، ومشاركته بـ (مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة) الذي كرّس للتقارب والتفاهم العربيين".

وأبدت اللجنة "أسفها العالي لتعطيل الشباب الرياضي العراقي عن مشاركة أشقائه، في وقت تم منح تأشيرات الدخول لـ سبعة عشر وفداً عربياً ومنع ذلك عن وفد العراق فقط، والذي أنفقت اللجنة الأولمبية والاتحاد المعني مبالغ كبيرة لاعداده، وإدخاله بمعسكرات تدريبية عالية التحضير، طويلة الأمد من أجل هذه المشاركة العربية".