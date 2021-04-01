الأولمبية تضع شروطها لمنصبي الأمين العام والمالي

شفق نيوز/ أكد حسين علي حسين مدير الإعلام في اللجنة الاولمبية العراقية بان الاولمبية ستستقبل السير الذاتية للمرشحين على منصبي الأمين العام والامين المالي للجنة الاولمبية العراقية.

وقال حسين لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة الاولمبية وضعت شروطها للمتقدمين لكلا المنصبين وستتم دراستها بعد الاستلام من المتقدمين من قبل لجنة مختصة وطرحها في اجتماع المكتب التنفيذي لمداولتها واختيار الأنسب لإدارة المنصبين.

وأضاف، أن شرط الامين العام ان يكون صاحب خبرة بالادارة العامة وحاصل على شهادة البكلوريوس ويجيد اللغة الانكليزية والفرنسية، أما شرط الامين المالي أن يكون حاصلا على شهادة البكلوريوس بالإدارة ويمتلك الخبرة في الإدارة المالية.

وباركت اللجنتان الدولية والاسيوية نتائج إنتخابات الأولمبية العراقية، التي جرت في بغداد مؤخراً، واكدت باستلامها نتائج الانتخابات، وثقتها بالإجراءات الناجحة للعملية الانتخابية.