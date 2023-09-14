الأولمبية تستنكر تنافس رباع عراقي مع إسرائيلي واتحاد الاثقال يرد: لم يكن هناك احتكاك

شفق نيوز/ استنكرت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية يوم الخميس، قيام الاتحاد العراقي لرفع الأثقال بدفع رباع عراقي للمنافسة مع رباع إسرائيلي في بطولة العالم باللعبة التي تجري الآن في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت الاولمبية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنها "تستنكر إشراك الاتحاد العراقي لرفع الأثقال رباعاً عراقياً بمنافسات وزنه مع رباع إسرائيلي في بطولة العالم باللعبة".

وأكدت "اللجنة الأولمبية موقفها الراسخ، بهذا الصدد والمتّسق دوماً مع الموقفين الثابتين، الشعبي والحكومي، فإنها تعلن سيكون لها موقف واضح ومحدد من مجلس إدارة الاتحاد العراقي لرفع الأثقال والذي خرج عن الثوابت الوطنية المعروفة بمثل هذه المواقف".

بدوره؛ أوضح رئيس اتحاد الأثقال العراقي كاظم محمد مزعل؛ ان استنكار الاولمبية جاء بناء على وجود لاعب اسرائيلي في گروب C.

وأضاف مزعل في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ ان "لعبة الأثقال لا يوجد فيها احتكاك مع الخصم في مباراتنا مع أي لاعب وتكون المنافسات حسب الوزن الذي يرفعه الرباع المشارك باي بطولة".

وقال إن "رئيس وفد العراق صالح محمد كاظم عندما حدث وان أذيعت الأسماء خلال وقوف الفرق جنب بعض وحسب الحروف الابجدية كان على العراق ان يقف بجانب المنتخب الاسرائيلي، اذ قام رئيس الوفد بإبعاد وفدنا وجعله يقف بالصف الاخير تلافيا لوقوف لاعبينا قرب اللاعبين الاسرائيليين".

ولفت الى انه "لاذنب لنا كاتحاد مشارك في بطولة العالم سيما وأن الاتحاد السعودي هو من سمح للوفد الاسرائيلي بالمشاركة وادخله للسعودية".