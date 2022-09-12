الأولمبية تدعو أعضاء الجمعية العامة لإكمال إجراءات "الاجتماع الاستثنائي" نهاية الشهر

شفق نيوز / دعت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم الاثنين، أعضاء الجمعية العامة لتسلّم جدول الأعمال النهائي والأوراق والوثائق المتعلّقة تمهيدا لحضور اجتماع استثنائي سيعقد نهاية الشهر الجاري.

وقال مدير المكتب الإعلامي للجنة حسين علي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن " على أعضاء الجمعية العامة تسلّم الجدول النهائي والوثائق المتعلقة بالاجتماع الاستثنائي الذي سينعقد عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأثنين الموافق 26 أيلول الجاري، بعد أن كانوا تسلّموا جدول الأعمال الابتدائي و وثائقه".

وأضاف البيان؛ إن "النظام الداخلي للجنة الأولمبية يقضي بتقديم هذه الوثائق قبل ثمانية أيام، على الأقل، من موعد الاجتماع"، مشددا "على الأعضاء تسلّم تلك المتعلّقات، باليد، من الأمين العام للجنة الأولمبية السيد هيثم عبدالحميد حصراً".