الأولمبية تحل نادي الصناعة وتشكل هيئة مؤقتة لثلاثة اشهر

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الاولمبية العراقية، اليوم الخميس، عن حل الهيئة الادارية لنادي الصناعة وتشكيل هيئة مؤقتة لإدارة النادي لثلاثة أشهر مقبلة لحين إجراء انتخابات مقبلة.

وقررت اللجنة تشكيل هيئة مؤقتة تألفت من: حيدر ناصر رئيسا، وعضوية كل من: عدنان قاسم عبدالله، ورياض خليل، وعمر سعيد جبار ، وناصر كاظم، ورياض عباس جبر.

من جهته قال أمين سر نادي الصناعة في حديث لوكالة شفق نيوز ان "عدد اعضاء الهيئة الادارية 8 ، وقد تمت استقالة 4 منهم ليكون النصاب غير مكتمل".

واضاف ان "اللجنة الاولمبية شكلت بعد حدوث الخلل بالنصاب هيئة ادارية مؤقتة بسبب عدم اكتمال النصاب وليس لأمر آخر".