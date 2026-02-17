الأولمبية تحل الهيئة الإدارية لنادي الموصل وتعيّن إدارة مؤقتة (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أظهرت وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، اليوم الثلاثاء، صدور أمر إداري عن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يقضي بحل الهيئة الإدارية لنادي الموصل الرياضي، على خلفية مخالفات قانونية ثبتت بحقها.

وبحسب الوثيقة الموقعة من رئيس اللجنة الأولمبية عبد السلام خلف داود، والمؤرخة بتاريخ اليوم 17 شباط/فبراير، فإن المكتب التنفيذي قرر حل الهيئة الإدارية لنادي الموصل، بعد ثبوت مخالفتها لأحكام المادة (10/ثانياً) والمادة (11) من قانون الأندية الرياضية.

وتضمنت الوثيقة تعيين هيئة إدارية مؤقتة تتولى تسيير الأعمال اليومية للنادي والتحضير لإجراء انتخابات لاختيار هيئة ادارية جديدة.

وأشارت إلى تكليف ربيع عبدالوهاب إدريس رئيساً للهيئة المؤقتة، وعمر نجم عبد نائباً للرئيس، وياسر عيدان أميناً للسر، إلى جانب عدد من الأعضاء الآخرين.