الأولمبية تحذر من إيقاف "الرياضة العراقية" ما لم تقام الانتخابات بوقتها

شفق نيوز / حذرت اللجنة الأولمبية المؤقتة، يوم الاثنين، من توقف الرياضة العراقية، في حال فشل إجراء انتخابات الجمعية العمومية للمكتب التنفيذي للجنة مطلع الشهر المقبل.

وأوضح عضو اللجنة، آزاد قادر، لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة المؤقتة تعمل بشكل جدي من أجل اتمام كل الإجراءات بغية إقامة الانتخابات في وقتها المحدد".

وتابع قادر، "لا بد من تعاون أعضاء الجمعية العمومية وعدم عرقلة إقامة انتخابات الجمعية العمومية للمكتب التنفيذي للجنة، لانقاذ الرياضة العراقية من الإيقاف".

وكانت الجمعية العمومية قد صادقت وبالاجماع، على أسماء الهيئة القضائية السباعية التي ستشرف على المؤتمرات الانتخابية التكميلية والمؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية.