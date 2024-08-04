الأولمبية الآسيوية.. 17 اتحاداً عراقياً يشارك في نسخة بانكوك

شفق نيوز/ يشارك العراق في دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية داخل الصالات المقررة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ومن المقرر أن يشارك العراق بـ17 اتحاد رياضي في بطولة اسيا للصالات المقررة في تايلاند خلال شهر تشرين الثاني المقبل.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، تشمل الاتحادات كلا من المصارعة، والمبارزة، وألعاب قوى الصالات، البولينج، والتجذيف، وكرة السلة 3x3، و(الجوجيتسو - الكوراش - السامبو) والرماية، والكيك بوكسينج، ورفع الأثقال، والمواي تاي، والبليارد، وتنس كرة القدم، الكراتيه، والتايكواندو، والبيسبول.