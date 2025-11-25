الأولمبية العراقية: عقيل مفتن سيعود بعد رفع العقوبات الأميركية

شفق نيوز- بغداد

أوضحت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الثلاثاء، الوضع القانوني لرئيس اللجنة عقيل مفتن مشيرة إلى أنه سيعود بعد رفع العقوات الأميركية عنه.

وقال الأمين العام للجنة هيثم عبد الحميد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "ليس هناك شيء اسمه إزاحة لرئيس اللجنة الأولمبية من منصبه كما يُشاع في وسائل الإعلام والتصريحات المختلفة".

وأشار عبد الحميد، إلى أن "عقيل مفتن هو من طلب الابتعاد عن المنصب وتركه لنائبه بعد اتصال اللجنة الأولمبية الدولية به"، موضحاً أن "مفتن كلّف شركة محاماة لرفع اسمه من عقوبات الخزانة الأميركية واللجنة الأولمبية الدولية أرسلت استيضاحاً عبر الاتصال الهاتفي بتاريخ الخامس من شهر تشرين الثاني / نوفمبر الجاري".

وأضاف أن "عقيل مفتن سيعود إلى منصبه بعد رفع اسمه من قائمة العقوبات"، معرباً عن "استغرابه من إثارة مواضيع تقول إن اجراءات جديدة ستطال الرياضة العراقية".

وتابع: "الوضع الرياضي سليم وهذه ادعاءات غير صحيحة، وأننا لم نخفِ أي مخاطبات وأعضاء المكتب التنفيذي تم إبلاغهم بكل التفاصيل"، لافتاً إلى أن "الرئيس المؤقت عبد السلام خلف يمتلك كل صلاحيات الرئيس أثناء غيابه ولا صحة لعدم وجود صلاحيات له".

وكانت اللجنة الأولمبية أعلنت يوم الجمعة الماضي، تخويل النائب الأول لرئيس اللجنة بإدارة شؤون العمل الأولمبي بصورة مؤقتة لحين حسم القضية مع وزارة الخزانة الأميركية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 فرض حزمة عقوبات قالت إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، شملت رئيس اللجنة الأولمبية عقيل وشقيقه علي مفتن خفيف البيداني.

وأشارت الوزارة في حينها إلى أنهما "يديران بنكاً تجارياً مرتبطاً بالحرس الثوري الإيراني"، واتهما بـ"غسل عشرات الملايين من الدولارات وتهريب النفط والمخدرات"، إضافة إلى استغلال موقع عقيل مفتن كرئيس للجنة الأولمبية العراقية "لأغراض مالية غير قانونية".