الأولمبية العراقية : سنشارك بـ(16) فعالية بدورة ألعاب العرب في الجزائر

شفق نيوز / أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم الخميس، مشاركة العراق بـ(16) فعالية رياضية مع احتمال زيادتها في المنافسات العربية المقبلة في الجزائر، فيما لفتت الى انها تتابع آخر تحضيرات منتخباتها للبطولة.

وقال النائب الثالث لرئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية زياد حسن لوكالة شفق نيوز إن "المكتب التنفيذي كلف اللجنة الفنية بعقد عدد من الإجتماعات الدورية مع الاتحادات الوطنية للاطلاع على اخر تحضيرات منتخباتنا الوطنية المشاركة في دورة الالعاب العربية بالجزائر خلال شهر تموز المقبل".

وأضاف حسن أن "اللجنة الاولمبية لن تألوا جهداً في تهيئة كافة مستلزمات انجاح المشاركة العراقية في الجزائر من حيث اقامة المعسكرات التدريبية الخارجية فضلا عن توفير أفضل التجهيزات الرياضية من أفضل المناشيء العالمية للرياضيين والرياضيات الذين سيشاركون في المنافسات العربية"، مشيراً إلى ان "العراق من المقرر ان يشارك بست عشرة فعالية رياضية ومن الممكن ان ترتفع المشاركة الى سبع عشرة فعالية".

وتابع النائب الثالث لرئيس اللجنة الاولمبية انه "لمس تفاؤلاً كبيراً من قبل الاتحادات الوطنية بتحقيق العديد من الاوسمة الملونة في الدورة العربية المقبلة في الجزائر".