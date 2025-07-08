الأولمبية العراقية تلغي فرعها في بغداد وتكتفي بالمقر الرئيسي

شفق نيوز - بغداد

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الثلاثاء، إلغاء فرعها في العاصمة بغداد، مكتفيةً بمباشرة أعمالها الرسمية والإدارية من مقرها الرئيسي الكائن في شارع فلسطين.

وجاء قرار الإلغاء في بيان ورد إلى شفق نيوز، مؤكداً أن الخطوة تأتي في إطار إعادة تنظيم الهيكل الإداري وترشيق العمل المؤسسي داخل اللجنة، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية ويحقق أعلى درجات الكفاءة والتنسيق بين الأقسام.

وأكدت اللجنة أن جميع المهام والخدمات التي كان يؤديها الفرع الملغى ستُدار بشكل مباشر من خلال المقر الرئيسي، دون أن يتأثر سير العمل أو الخدمات المقدمة للاتحادات والأندية الرياضية.