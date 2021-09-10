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الأولمبية العراقية تلتئم في أربيل للمرة الأولى باجتماع "استثنائي" لإقرار مواضيع مفصلية

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-10T12:06:34+0000
الأولمبية العراقية تلتئم في أربيل للمرة الأولى باجتماع "استثنائي" لإقرار مواضيع مفصلية

شفق نيوز/ يلتئم شمل الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، يوم غد السبت، في مدينة اربيل، حيث يعقد اعضاؤه اجتماعاً استثنائياً مفصلياً هاماً، تُقر فيه جملة من المواضيع التي ستُكرس لخدمة مسيرة الرياضة العراقية مستقبلاً.

وهذه هي المرة الاولى التي تستضيف فيه مدينة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، اجتماعاً لعمومية الاولمبية، والذي دعا اليه استثناءً، رئيس اللجنة الاولمبية، رعد حمودي، اذ سيحضره اكثر من 30 عضواً وفقاً للقائمين على الاجتماع.

وسيستمر اجتماع عمومية الاولمبية، لمدة يوم واحد، على ان تناقش فيه أمور تصب في صالح الارتقاء بواقع العمل الرياضي، اهمها تشكيل لجنة الاخلاقيات وتأسيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي وبقاء ممثليات اللجنة الاولمبية في المحافظات من عدمها وتحويل اللجان المؤسسة الى اتحادات رياضية.

ويحضر الاجتماع الاستثنائي، الذي يرأسه، رعد حمودي رئيس اللجنة الاولمبية، كل من ابراهيم جبار شنين رئيس اتحاد التايكواندو وابراهيم بصفته خبيراً واحمد شمس الدين مولود من اتحاد المصارعة واياد نجف إلياس من اتحاد الجمباز وبختيار فريق رسول من اتحاد الثلاثي وبشتوان مجيد نادر من اتحاد الريشة الطائرة وبيداء كيلان محمود رئيسة اللجنة النسوية وباسم أحمد محمد عن اتحاد الشراع والالعاب المائية.

كما سيحضر الاجتماع جميل عزيز جعين من اتحاد الكرة الطائرة وجنان ناجي زوين العنصر النسوي وحسين علي حسين من الرياضيين الاولمبيين وحسين محمد ناجي من اتحاد كرة السلة وخالد عبد الواحد كبيان من اتحاد السباحة وخليل ياسين جبر خبيراً وزياد حسن جاسم من اتحاد المبارزة وسعد محمود احمد من اتحاد القوس والسهم وصبيح مراد كاظم من اتحاد الرماية وطالب فيصل عبد الحسين من اتحاد العاب القوى.

كما وسيشارك الاجتماع ، كل من ظافر عبد الامير مظلوم من اتحاد الشطرنج وعلي عبد الزهرة من اتحاد الملاكمة وعبد السلام خلف داود من اتحاد التجديف وفاطمة سعد محمود من العنصر النسوي وماجد صالح عبد الرحيم من اتحاد الكانوي ومحمد هاشم الاعرجي من اتحاد كرة اليد وحيدر حسين علي من اتحاد الفروسية ومحمود عزيز عزيز من اتحاد الدراجات ومصطفى صالح مهدي من اتحاد رفع الأثقال ومهدي شواي بريهج خبيرا رياضيا ونور عاصم جاسم رياضية اولمبية وهردا رؤوف بارام من اتحاد الطاولة ووريا عبد القادر من اتحاد التنس وسمير صادق خضير من اتحاد الجودو.

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