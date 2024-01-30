الأولمبية العراقية تعد بمكافآت "تاريخية" للاعبيّ الكيك بوكسنغ في حال الفوز بمونديال باريس

شفق نيوز/ كشف رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، يوم الثلاثاء، عن رصد مكافآت مالية "غير مسبوقة" للاعبيّ منتخب الكيك بوكسنغ في حال فوزهم بإحدى الميداليات الثلاث الأولى في منافسات أولمبياد باريس 2024.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد الكيك بوكسينغ، أحمد رحيم نعمة، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس اللجنة الأولمبية وخلال لقاءه برئيس اتحاد الكيك بوكسينغ قاسم الواسطي، أكد أن دعم الأولمبية لا يتوقف تجاه الاتحادات الرياضية، بل نسعى إلى وصول ألعابنا إلى أعلى المستويات وتحقيق أفضل النتائج في المسابقات الخارجية المهمة".

وأضاف أن "رئيس اللجنة وعد بمنح مكافأة قدرها مليون دولار للاعب الذي يحرز الميدالية البرونزية، ومليونيّ دولار للاعب الفائز بالميدالية الفضية".

وأشار نعمة إلى أن "رئيس الاتحاد العراقي للكيك بوكسنغ قاسم الواسطي قال من جانبه إن لعبة الكيك بوكسينغ ستصبح من الألعاب الأولمبية للدورة المقبلة، وأنه واثق كل الثقة من حصول أبطالنا على أحد الأوسمة في الأولمبياد المقبل".

وأكد نعمة أنه "تم مؤخراً إدراج بعض الألعاب الرياضية ضمن الألعاب الأولمبية وبضمنها لعبة الكيك بوكسينغ، لاسيما أن العراق بطلاً للعرب وآسيا لهذه اللعبة، ونأمل أن تكون لعبة الكيك بوكسينغ حاضنة الأوسمة وسيعمل الاتحاد على إعداد لاعبين أصحاب مواهب للحدث الأولمبي الكبير".