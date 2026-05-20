الأولمبية العراقية تطالب بإحالة "كبيان" للقضاء بتهم فساد مالي (وثيقة)

خاطبت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رسمياً، طالبةً سحب يد الموظف خالد عبد الواحد كبيان من مستشارية رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، تمهيداً لإحالته إلى القضاء.

وبحسب كتاب رسمي، تنشره وكالة شفق نيوز، فإن الإحالة تأتي على خلفية قضايا فساد مالي منظورة، تتعلق باختلاس أموال في اتحاد السباحة، تُقدّر بنحو مليار دينار عراقي، على أن تنظر محكمة جنايات الكرخ بالقضية في جلسة مقررة يوم الاثنين الموافق 8 حزيران 2026.

ووفق المعلومات، فإن القضية تتضمن ملفين جنائيين مرتبطين بعمليات الاختلاس المزعومة داخل الاتحاد، فيما لم يصدر حتى الآن تعليق من الجهات المعنية حول تفاصيل الاتهامات أو مسار الإجراءات القضائية.